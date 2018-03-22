Кристиан Эриксен: Сейчас у Тоттенхэма идет хороший сезон. Футбол

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен поделился мыслями о победе в АПЛ и прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба.

«Все футболисты хотели бы выиграть Премьер-лигу, Лигу чемпионов или Кубок Англии. Я думаю, что большинство игроков просто хотят выиграть несколько трофеев. Вы можете спросить у моего партнера по сборной Каспера Шмейхеля, что он чувствовал после победы в чемпионате Англии с «Лестером». Я думаю, что это было отличное чувство.

Сейчас у «Тоттенхэма» идёт хороший сезон. Да, я могу выиграть трофеи со «шпорами». Сейчас люди смотрят на нас как на кандидатов на титул, тогда как раньше нам приходилось бороться за место в четвёрке или даже в шестёрке. Нам предстоит много построить, чтобы стать претендентами на трофей, но мы на правильном пути.

Уход из команды? Если честно, я не думаю об интересе со стороны других клубов. На данный момент большинство игроков счастливы в «Тоттенхэме», в том числе и я. Надеюсь выиграть с клубом несколько трофеев. Если вспомнить то, каким был «Тоттенхэм», когда я сюда пришел и каким стал сейчас – это две большие разницы», — цитирует Эриксена BT.