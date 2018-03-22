Отбор ЧМ-2018 (U-20): Козар вернулся и вновь ищет козырную карту

Если во взрослом формате наши гандболистки как-то с постоянством не пробиваются на финальные раунды ИГФ, то у молодежной сборной такая мечта остается в повестке дня.

Правая крайняя Александра ФУРМАНЕЦ - одна из основных надежд молодежной сборной Украины. Фото: goloskarpat.info

Тем паче, мы попали при отборе в одну из двух групп, где разыгрываются по две путевки в июльскую Венгрию-2018.

23 - 25 марта украинки поочередно встретятся в рамках квартета 2 с ровесницами из Грузии, Хорватии и хозяйками-румынками на площадке Sala Polivalenta города Клуж-Напока.

Туда отправятся 16 девчат: вратари - Елизавета Воронько, Тея Чиковани (обе - «Карпаты», Ужгород), Мария-Луиза Воронова («Галычанка-ЛНУ», Львов); полевые игроки - Светлана Аксенова, Лада Бесова, Татьяна Борейчук (все - «Реал-ОШВСМ-НУК», Николаев), София Безрукова, Яна Готра, Анастасия Мелекесцева, Александра Фурманец (все - «Карпаты»), Екатерина Валова (ДЮСШ №4, Кривой Рог), Диана Дмитришин (УФК, Львов), Ирина Зинатуллина (ГК «Марта», Румыния), Марьяна Маркевич, Татьяна Поляк, Татьяна Череп (все - «Галычанка-ЛНУ»).

- Да, вариант достался неплохой, - берет слово наставник молодежyной сборной Василий Козар. - Во многом, ситуация прояснится к вечеру субботы. А уже тот, кто сумеет одержать две победы, не настолько попадет в зависимость от поединка с Румынией. Нам он предстоит «на закуску». Надо учесть, что еще лишь одна компания (Португалия, Испания , Австрия, Хорватия) из семи получила шанс на два билета в финал. Однако мы по-любому готовились предельно серьезно.

- Имеете в виду, что этой весною в Конча-Заспе проведен не один сбор, а два?

- Так это и было оговорено, когда мне поручалось принять молодежку 1998 г.р. Мы имеем не особо успешный опыт, когда собирались на пару дней и поехали всех обыгрывать или, как говорится по-украински, надурити. Сегодня министерство и федерация настроены преодолеть полосу, когда наши юниоры и юниорки исполняют роль подтанцовки в гандбольной Европе. И если не было бы резерва, но он-то есть! Надо находить возможность для системной работы, чтобы девчата реально себя раскрыли. На предыдущем сборе провели и спарринг с национальной командой Бориса Чижова, теперь играли свои двухсторонки. У «Спартака» не нашлось бы без сборниц целой компании, чтобы сыграть с нами полновесную контрольную встречу. И все же, запас времени паолучился побольше.

- Руководство ставит перед вашими подопечными конкретную задачу?

- Разумеется, речь о том, чтобы играть в мировом финальном раунде. Но не только наверху озвучили цель, я и сам перед собой выдвигаю. Иначе, работать неинтересно. И почему - один я? У нас боевой штаб. Например, Наталия Игоревна Турчина ведет с игроками очень качественные комплексы упражнений ОФП и стречинга. У них глаза загораются. Велика роль ее и в организационных моментах. Плюс Александр Дудко и наш доктор Айболит - опытный Александр Фурманец.

- Пробежавшись по составу, вижу, что такие гандболистки, как Маркевич и Аксенова, Мелекесцева и Готра, Безрукова и Бесова четко пребывают на лидерских позициях в своих клубах. Это важно?

- Ну, Воронько, Поляк, Борейчук и Александра Фурманец тоже прошли через такие бои. Надеюсь, что мы наиграли нужные комбинации, но важна и ротация. Допустим, выпала из-за травмы Милана Шкукаль, и на правом углу как бы вторым номером взяли девчушку 2002 года рождения - Дмитришин. Или вот Зинатуллина... В прошлом сезоне мы ее постоянно наблюдали в спартаковской основе, а какую тактику она как плеймейкер обретала в румынском клубе юниорского дивизиона - это немного другое.

- Значит, привести к общему знаменателю все-таки успели?

- Ответ дадут только матчи в Клуже. Видите ли, когда трудился с поколением 1994 и 1995 годов, то они формировались через несколько первенств от U-17. В итоге, засветились вплоть до первой сборной Смолинг, Передерий, Смбатян, Левченко, Савчин, Воскобойник, Кот... Ну а теперь рассчитываем на то, что для выпуска нынешних 19-20-летних это крайняя каденция, и им самый раз доказать свою актуальность.

...Набрал на экране данный абзац и думаю - в сказанном весь Козар. Ему всегда надо было очертить перспективу для игроков, заложить базу. Целый ряд лет после расставания с «Галычанкой» Василий Николаевич работал или за рубежом, или дома, в спортивном училище. Где привычно сеет разумное, доброе, вечное. Сейчас, по сути, вернулся на авансцену и, как всегда, готовит для соперников свои козырные карты.