Нойок: Шевченко мне безумно нравился, тем более земляки. Футбол
Капитан минского "Динамо" Александр Нойок рассказал много веселого и интересного.
- Ваш любимый игрок в чемпионате Италии?
- Отец постоянно смотрел серию "А", когда там Шевченко играл. Ну и я с ним заодно. Тот же Шевченко мне безумно нравился, тем более земляки. Еще Зеедорф, Гаттузо, Дельвеккио, Батистута. Да тогда — с конца 90-х где-то по 2006-й — все звезды выступали в Италии. Как можно было не любить серию "А"?
- Недавно вам наконец-то вручили статуэтку лучшему полузащитнику прошлого чемпионата. Много подобных наград в вашей коллекции?
- Нет. Разве что те, которые получал еще в академии донецкого "Шахтера". Но это — на уровне детско-юношеского футбола. А что касается взрослого, то ничего такого не было. И вот — первая большая награда. Кстати, в прошлом году признали и лучшим игроком "Динамо". Это для меня тоже событие.
- Правда, что у вас течет цыганская кровь?
- Нет. Просто внешность такая. Вот все и называли Цыганом — еще со времен интерната в Донецке. Но я к этому нормально отношусь. Видно же, что смуглый. Сейчас в "Динамо" называют Грязный — по той же причине. У нас все ребятки с юмором. Другие прозвища в команде? Вага. Это Хващ — потому что на азербайджанца похож. Или Корон. Это Саня Сачивко — очень сильно Маковецкого напоминает в фильме "Жмурки". С примерами, пожалуй, хватит.
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