Свитолина сыграет с сенсационной японкой в Майами

Первая ракетка Украины Элина Свитолина узнала имя первой соперницы на турнире WTA Premier Mandatory Miami Open 2018.

Ею стала 20-летняя японская теннисистка Наоми Осака, которая в первом круге переиграла бывшую первую ракетку мира Серену Уильямс со счетом 6:3, 6:2. Матч продолжался 1 час 17 минут.

На прошлой неделе, напомним, Осака одержала пока самую большую победу в своей карьере, триумфально завершив престижный турнир в Индиан-Уэллсе (в финале она была сильнее роSSийской теннисистки Дарьи Касткиной, убедительно обыграв ее в двух сетах - 6:3, 6:2). Для японки, которая является 44-й в мировом рейтинге WTA, это был первый титул в карьере.

Отметим, что Свитолина и Осака четыре раза встречались между собой. Пока счет равный - 2:2.