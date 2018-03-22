Будем делать всё, чтобы РоSSия не получила новые соревнования, - чиновник WADA

Противостояние WADA и РоSSии продолжается

Глава комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тэйлор рассказал о проведении международных соревнований в РоSSии.

"РоSSия проведёт те соревнования, которые она уже получила. Что касается новых турниров, то новые правила соответствия не вносят никаких изменений. Мы будем делать всё возможное, чтобы РоSSия их не получила.

Но, как и при текущих правилах, полностью исключать соревнования в РоSSии нельзя, у РоSSии остаётся возможность принимать новые турниры", — цитирует Тэйлора ТАСС.

Отметим, согласно новым правилам WADA, для проведения международных соревнований в стране-организаторе должно быть действующее антидопинговое агентство. РУСАДА было лишено лицензии WADA в ноябре 2015 года и до сих пор лишено аккредитации.