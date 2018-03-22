Ювентус следит за вратарем Зари
Вратарь луганской "Зари" Андрей Лунин попал в сферу интересов туринского "Ювентуса". Об этом рассказал близкий к семье игрока сборной Украины Ираклий Хведелиани в интервью Calciomercato.it.
"У Лунина нет личного агента, поэтому мы с его отцом занимаемся развитием его карьеры. Мы уже получали предложения от "Зальцбурга" и "Ювентуса", но больше ничего не могу сказать", - отметил Хведелиани.
Он добавил, что "Заря" хочет за трансфер одаренного вратаря шесть миллионов евро.
С начала сезона 19-летний Лунин принял участие в 21 матче чемпионата Украины, в которых пропустил 25 мячей.
Зимой у него сорвался переход в испанский "Реал Сосьедад", хотя испанцы полностью не отказались от идеи приглашения украинца, отметив, что он - летняя трансферная цель.
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