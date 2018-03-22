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Украинские гандболистки рискуют впервые за время независимости не попасть в финал европейского первенства Женская сборная Украины по гандболу проиграла Швейцарии (15:21) Швейцарки празднуют победу Фото: facebook.com/handballschweiz Женская сборная Украины по гандболу проиграла Швейцарии (15:21) в третьем туре отбора на Евро-2018 и существенно ухудшила турнирную ситуацию. При этом сборная Швейцария считается главным аутсайдером квартета, где играет наша команда. Следующий матч Украина проведет в Киеве , 25 марта, против Швейцарии. Отметим, что до этого отборочного цикла к Евро-2018, финальная часть которого пройдет во Франции в декабре, сборная Украины неизменно (11 раз) квалифицировалась на главный европейский гандбольный турнир. После первого круга турнирная таблица выглядит следующим образом: Место Страна И В Н П +/- О 1 Норвегия 3 3 0 0 37 6 2 Швейцария 3 1 0 2 -15 2 3 Хорватия 3 1 0 2 -7 2 4 Украина 3 1 0 2 -15 2

LB.ua

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