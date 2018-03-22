Украинские гандболистки рискуют впервые за время независимости не попасть в финал европейского первенства
Женская сборная Украины по гандболу проиграла Швейцарии (15:21)
Женская сборная Украины по гандболу проиграла Швейцарии (15:21) в третьем туре отбора на Евро-2018 и существенно ухудшила турнирную ситуацию.
При этом сборная Швейцария считается главным аутсайдером квартета, где играет наша команда.
Следующий матч Украина проведет в Киеве, 25 марта, против Швейцарии.
Отметим, что до этого отборочного цикла к Евро-2018, финальная часть которого пройдет во Франции в декабре, сборная Украины неизменно (11 раз) квалифицировалась на главный европейский гандбольный турнир.
После первого круга турнирная таблица выглядит следующим образом:
|Место
|Страна
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|1
|Норвегия
|3
|3
|0
|0
|37
|6
|2
|Швейцария
|3
|1
|0
|2
|-15
|2
|3
|Хорватия
|3
|1
|0
|2
|-7
|2
|4
|Украина
|3
|1
|0
|2
|-15
|2
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