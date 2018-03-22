Украинские гандболистки рискуют впервые за время независимости не попасть в финал европейского первенства

Женская сборная Украины по гандболу проиграла Швейцарии (15:21)

Украинские гандболистки рискуют впервые за время независимости не попасть в финал европейского первенства
Швейцарки празднуют победу
Фото: facebook.com/handballschweiz

Женская сборная Украины по гандболу проиграла Швейцарии (15:21) в третьем туре отбора на Евро-2018 и существенно ухудшила турнирную ситуацию.

При этом сборная Швейцария считается главным аутсайдером квартета, где играет наша команда.

Следующий матч Украина проведет в Киеве, 25 марта, против Швейцарии.

Отметим, что до этого отборочного цикла к Евро-2018, финальная часть которого пройдет во Франции в декабре, сборная Украины неизменно (11 раз) квалифицировалась на главный европейский гандбольный турнир.

После первого круга турнирная таблица выглядит следующим образом:

Место Страна И В Н П +/- О
1 Норвегия 3 3 0 0 37 6
2 Швейцария 3 1 0 2 -15 2
3 Хорватия 3 1 0 2 -7 2
4 Украина 3 1 0 2 -15 2



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