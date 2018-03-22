Энтони Джошуа заманивают в UFC
Руководство Абсолютного бойцовского чемпионата готово предложить британскому боксеру Энтони Джошуа привлекательный контракт, по которому он может заработать 500 миллионов долларов, уверяют британские таблоиды.
Предполагается, что за каждый бой в UFC Джошуа - чемпион WBA и IBF в супертяжелом весе - будет получать по 50 миллионов долларов, а контракт на несколько поединков позволит ему заработать 500 миллионов.
Ранее Джошуа заявил, что вполне может боксировать только на родине до конца своей карьеры, и не планирует проводить бои в США, если это не сулит ему осязаемых выгод. "Я не против поехать в США, чтобы провести бой, который поможет мне войти в историю, а не просто поехать в Вегас, потому что все так делают. Я по-прежнему тренируюсь в любительском боксерском клубе в Финчли и у меня много местных болельщиков", - сказал он.
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