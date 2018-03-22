Энтони Джошуа заманивают в UFC

Руководство Абсолютного бойцовского чемпионата готово предложить британскому боксеру Энтони Джошуа привлекательный контракт, по которому он может заработать 500 миллионов долларов, уверяют британские таблоиды.

Предполагается, что за каждый бой в UFC Джошуа - чемпион WBA и IBF в супертяжелом весе - будет получать по 50 миллионов долларов, а контракт на несколько поединков позволит ему заработать 500 миллионов.