В Барселоне удерживают Иньесту

Руководство каталонского клуба прикладывает все усилия, чтобы уговорить капитана команды Андреса Иньесту остаться в "семье". Об этом сообщают испанские издания.

Как известно, испанцем очень интересуются в Китае, а свое решение о продолжении карьеры он должен принять до конца апреля. "Я обсужу мое решение с клубом и затем сообщу вам о нем. Со своим будущим определюсь до 30 апреля. У меня всего два варианта: продолжить карьеру здесь или уйти. Я уже говорил это, когда продлевал контракт. С тех пор ничего не изменилось, - отметил Иньеста.

Ранее голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген призвал Иньесту отказаться от прибыльного перехода в Поднебесную и остаться в клубе еще на несколько лет. "Все в клубе надеются, что он останется, - цитирует вратаря испанская пресса. - Для клуба это было бы хорошо. Иньеста мог бы помочь нам в этом сезоне и в последующих.




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