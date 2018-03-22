Кучер и Девич ждут от Украины результата с японцами и аравийцами. Футбол
Сборной Украины важно добиться хорошего результата в товарищеских матчах против Японии и Саудовской Аравии, которые пройдут 23 и 27 марта. Так считают экс-футболисты национальной команды Александр Кучер и Марко Девич.
- Конечно же, эти игры очень важны, в первую очередь для тренерского штаба сборной. В этот период можно посмотреть новых людей, наиграть состав, получить информацию и увидеть, в каком состоянии ребята, ведь они собрались после длительного перерыва, - отметил Александр Кучер в разговоре с телеканалом "Футбол 1".
- Даже в товарищеских играх очень важно добиться положительного результата. Результат всегда дает сборной, тренерам и народу положительные эмоции, - заверил Марко Девич.
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