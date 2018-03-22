Леннокс Льюис считает, что Прайс может справиться с Поветкиным

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе британец Леннокс Льюис ответил на вопрос Boxignews.com.ua о том, есть ли у его соотечественника и бывшего подопечного Дэвида Прайса шансы на победу в бою с россиянином Александром Поветкиным:

"У него есть все необходимые инструменты, все зависит от того, выполнит ли он необходимую работу, чтобы полностью реализовать свои физические преимущества. Выносливость и физическая подготовка не должны стать проблемой, если он чему-то научился за последние несколько лет. При всем вышесказанном, я все равно считаю фаворитом Поветкина в этом бою", - сказал Леннокс Льюис.

Ранее сообщалось, что Покеткин снова присутствует в рейтинге Всемирного боксерского совета. На официальном сайте организации отмечалось, что он на четвертой позиции.


Terrikon со ссылкой на Boxignews.com.ua


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