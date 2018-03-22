НБА: Дуайт Ховард выдал феноменальный результат

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации "Шарлотт" на выезде обыграл "Бруклин" со счетом 111:105

Центровой "Хорнетс" Дуайт Ховард сделал дабл-дабл из 32 очков и 30 подборов. 32-летний баскетболист стал вторым игроком с 1982 года и первым за восемь лет, кому удалось преодолеть такой рубеж в 30 очков и 30 подборов в одном матче. До этого такое удавалось Кевину Лаву в ноябре 2010 года в составе "Миннесоты". Кроме того, Ховард установил клубный рекорд по подборам за матч, а также вышел на 16-е место в истории по количеству подборов в карьере.

Разумеется, Ховард стал самым результативным игроком матча. В турнирной таблице Восточной конференции "Шарлотт" занимает десятое место.