НХЛ: Малкин помогает победить Питтсбургу, Бостон выходит в плей-офф

Четыре матча регулярного чемпионата состоялись в Национальной хоккейной лиге.

2017-18, Чемпионат НХЛ. Игровой день 2018-03-22. Результаты всех матчей

"Питтсбург" - "Монреаль" - 5:3 (2:1, 1:2, 2:0)
Гол и результативная передача Евгения Малкина помогли "Пингвинз" обыграть "Монреаль". Шайба и две результативные передачи за Джейком Гюнтцелем. Капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби завершил матч с заброшенной шайбой и результативной передачей.

"Баффало" - "Аризона" - 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)
В битве аутсайдеров лиги "Аризона" оказалась сильнее "Баффало". Дилан Стром, Дерек Степан, Рикард Паник и Макс Доми поражали ворота соперников, а голкипер "Койотиз" Антти Раанта сделал за матч 29 сэйвов.

"Сент-Луис" - "Бостон" - 2:1 ОТ (0:1, 0:0, 0:1)
"Бостон" стал третьей командой лиги, которая обеспечила себе место в плей-офф. Для этого "Брюинз" хватило одного балла в поединке с "Блюз". Победу "Сент-Луису" принес точный бросок Джейдена Шварца на первой минуте овертайма. Шварц завершил матч с дублем, отличившись еще и в третьем периоде матча.

"Калгари" - "Анахайм" - 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
29 сэйвов голкипера "Анахайма" Джона Гибсона помогли "Дакс" обыграть "Флеймз". Этот шатаут стал для вратаря четвертым в сезоне, а команда поднялась на третье место в Тихоокеанском дивизионе. По шайбе в ворота соперников провели Эндрю Кольяно, Ондржей Каше, Хампус Линдхольм и Франсуа Бушемин.


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