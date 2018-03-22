Александр Кучер постарается стать хорошим тренером. Футбол

Эдмар, Кучер и Девич вернулись в Украину. И не играть, а учиться! Здесь они и другие ученики до осени будут изучать тренерскую науку.

Одним из тех, кто решил вернуться за парту, стал Сергей Кравченко, игрок ФК "Днепр-1". По словам самого футболиста, этот процес изрядно утомляет:

- Много времени прошло, пока сидел за партой. Так много давно не писал, поэтому рука немного болит.

Игрок донецкого "Шахтера" Александр Кучер считает, что быть хорошим тренером - задача не из простых. Однако игрок тянется к знаниям и уверен, что находится на правильном месте:

- Конечно, это что-то новое для меня, хочется узнать побольше. Здесь читают опытные специалисты. Быть опытным игроком это одно, а хорошим тренером - совсем другое.

Многие футболисты пытаются стать тренерами. Конечно, я буду стараться - может получится. Пока что мне интересно и все очень нравится.

Звездная группа учеников на 70 процентов состоит из футболистов, которые до сих пор играют. Однако у большинства из них летом контракты подходят к концу. Поэтому, чтобы не упустить момент, футболисты уже думают о ближайшем будущем. Не скрывает своих планов и нападающий "Вадуца" Марко Девич:

- Я не зря приехал на учебу. На данный у меня есть желание остаться в футболе. Думаю, для меня будет лучше остаться в этой сфере.