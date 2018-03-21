Мостовой: постараемся не допустить ошибок

Во вторник 20 марта на льду дружковской арены "Альтаир" состоялся второй матч финальной серии Украинской хоккейной лиги, в котором "Донбасс" уверенно обыграл "Кременчук", нападающий дончан Денис Мостовой поделился своей оценкой игры.

"Прошлую игру не играл, и хотелось доказать тренеру и команде, что не зря вышел сегодня, порадовать родных и помочь команде. Здорово, что все получилось.

В эпизоде со вторым голом переживал во время повторов, хотелось, чтобы команда еще больше укрепила преимущество в счете, чтобы было более комфортно играть, без нервов, какие бывают при счете 1:0.

В третьем периоде команда немного расслабилась – все-таки 5:0 после двух периодов. Вышли, получили меньшинство, пропустили дважды. Тогда очень важным был гол Никиты Коваленко, это помогло убрать какую-то нервозность в наших действиях. Для нас это опыт, в следующих играх таких ошибок мы постараемся не допустить".