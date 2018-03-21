Центральный матч чемпионата Украины между "Динамо" и "Шахтером" пройдет не на НСК "Олимпийский"
Главную арену Украины закроют для подготовки к проведению финала Лиги Чемпионов
НСК "Олимпийский" начнет подготовку к проведению финального матча Лиги Чемпионов сезона 2017/18, который состоится 26 мая. Об этом сообщается на официальном сайте спортивной арены.
В связи с этим, стадион будет закрыт с 14 апреля по 5 июня включительно. В этот период на "Олимпийском" не будут проводить никакие мероприятия, включая официальные матчи, экскурсии и тренировки.
Таким образом, "Динамо" (Киев) свои домашние матчи в этот период будет проводить на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.
Отметим, 19 мая, в последнем туре чемпионата Украины "Динамо" принимает донецкий "Шахтер". В настоящее время киевляне отстают от горняков на 6 очков. Не исключено, что в последнем туре будет решаться судьба золотых медалей. Вполне вероятно, что стадион "Динамо" имени В.В. Лобановского, с его вместимостью меньше 17 тыс., не будет соответствовать тому ажиотажу, который обычно сопровождает поединки между этими командами.
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