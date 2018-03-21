КХЛ: Ак Барс в шаге от победы над Магниткой

В четвертом матче серии 1/4-финала плей-офф КХЛ казанский "Ак Барс" победил на выезде магнитогорский "Металлург". Поединок завершился со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) в пользу гостей.

В составе победителей шайбы забросили Алексей Потапов (7-я минута), Иржи Секач (37) и Станислав Галиев (45). У проигравших дубль сделал Ян Коварж (13, 56). Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 3:1 в пользу "Ак Барса". Пятый матч пройдет в пятницу в Казани.

В другом матче челябинский "Трактор" нанес поражение уфимскому "Салавату Юлаеву" и восстановил равновесие в серии 1/4 финала. Четвертая встреча серии, состоявшаяся в Челябинске, завершилась со счетом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) в пользу хозяев.

Счет в серии стал 2:2, пятая игра состоится 23 марта в Уфе.