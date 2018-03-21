Мэнни Пакьяо сменил Боба Арума на Оскара де ла Хойю

Легендарный филиппинский боксер Мэнни Пакьяо прекратил сотрудничество с американским промоутером Бобом Арумом и его компанией Top Rank Promotions. Об этом сообщают филиппинские СМИ.

Последний бой Пакьяо провел против австралийца Джеффа Хорна 2 июля прошлого года и проиграл по очкам. Предстоящий поединок ПакМэн проведет за звание чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 66,68 кг против аргентинца Лукаса Матиссе. Этот матч намечен на 24 июня в Куала-Лумпуре. Этот поединок команда филиппинца организовывает совместно с компанией Оскара де ла Хойи Golden Boy Promotions.

Всего 39-летний ПакМэн одержал на профи-ринге 59 побед при семи поражениях и двух ничьих.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
"Динамо" - "Лацио" - 0:2: Некогда грустить. Футбол"Динамо" - "Лацио" - 0:2: Некогда грустить. Футбол
Украинские спортсмены не поедут на Универсиаду в КрасноярскУкраинские спортсмены не поедут на Универсиаду в Красноярск
На "Манчестер Сити" может быть наложен трансферный запрет. ФутболНа "Манчестер Сити" может быть наложен трансферный запрет. Футбол
Лопетеги: Мората будет иметь хорошие шансы поехать на ЧМ. ФутболЛопетеги: Мората будет иметь хорошие шансы поехать на ЧМ. Футбол
НБА: Финикс Алексея Леня снова проигрываетНБА: Финикс Алексея Леня снова проигрывает
Блок рекламы


Похожие новости
Рияд Марез сменил гнев на милостьРияд Марез сменил гнев на милость
Ломаченко может провести бой с ПакьяоЛомаченко может провести бой с Пакьяо
Мэнни Пакьяо ведет переговоры о бое с Василием ЛомаченкоМэнни Пакьяо ведет переговоры о бое с Василием Ломаченко
Команда Ярмоленко сменила главного тренераКоманда Ярмоленко сменила главного тренера
Боксер Брук сменил весовую категориюБоксер Брук сменил весовую категорию
Хорватия сменила тренера перед матчем с Украиной. ФутболХорватия сменила тренера перед матчем с Украиной. Футбол
Официально: Mclaren и Toro Rosso сменили поставщиков двигателейОфициально: Mclaren и Toro Rosso сменили поставщиков двигателей
Бендер сменил Боруссию на БайерБендер сменил Боруссию на Байер
Игроки Шахтера сменили номера. ФутболИгроки Шахтера сменили номера. Футбол
Бобан: Милан не купил ни одного реального игрока. ФутболБобан: Милан не купил ни одного реального игрока. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости