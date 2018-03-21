Мэнни Пакьяо сменил Боба Арума на Оскара де ла Хойю

Легендарный филиппинский боксер Мэнни Пакьяо прекратил сотрудничество с американским промоутером Бобом Арумом и его компанией Top Rank Promotions. Об этом сообщают филиппинские СМИ .

Последний бой Пакьяо провел против австралийца Джеффа Хорна 2 июля прошлого года и проиграл по очкам. Предстоящий поединок ПакМэн проведет за звание чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 66,68 кг против аргентинца Лукаса Матиссе. Этот матч намечен на 24 июня в Куала-Лумпуре. Этот поединок команда филиппинца организовывает совместно с компанией Оскара де ла Хойи Golden Boy Promotions.

Всего 39-летний ПакМэн одержал на профи-ринге 59 побед при семи поражениях и двух ничьих.