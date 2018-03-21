Стали известны даты полуфиналов Кубка Англии

Как сообщает пресс-служба лондонских "синих", "Челси" сыграет в полуфинале Кубка Англии с "Саутгемптоном" на "Уэмбли" 22 апреля. Матч начнется в 16:00 по киевскому времени.

Другая полуфинальная встреча между "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэмом" будет сыграна 21 апреля в субботу (начало матча в 16:15). В связи с полуфиналом Кубка Англии домашний матч "Челси" с "Хаддерсфилдом" будет перенесен.

Отметим, что в этом сезоне в чемпионате АПЛ команда Жозе Моуринью победила "шпор" со счетом 1:0 в октябре, но уступила - 0:2 на "Уэмбли", который "Тоттенхэм" временно использует в качестве домашнего стадиона.

При этом голкипер "Манчестер Юнайтед" Серхио Ромеро призвал своих одноклубников завершить сезон с трофеем.


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