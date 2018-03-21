Салах может стать самым дорогим футболистом мира

Египтянин Мохаммед Салах в этом сезоне стал настоящей забивающей машиной. На его счету уже 36 забитых мячей в 41 матче в футболке "Ливерпуля", что привлекает внимание многих европейских грандов. Очевидно, что Салах может сам выбрать, в каком клубе продолжить свою карьеру. Он демонстрирует невероятную игру и в данный момент является лучшим нападающим Премьер-лиги и ему всего 25 лет...

Впереди у него выступление на чемпионате мира в РоSSии. Сборная Египта будет играть в группе А против хозяев РоSSии, Саудовской Аравии и Уругвая.

После чемпионата Салах может сменить клуб. По информации британских СМИ , "Ливерпуль" до последнего времени отклонял все предложения, которые приходили по его поводу и заявляют, что Салах не продается. Но тоже самое мерсисайдцы говорили о Коутиньо, которого два месяца назад продали "Барселоне" за 160 миллионов евро.

Какова стоимость Салаха? Английский "Сан" утверждает, что "Барселона", "Реал" и ПСЖ готовят предложения по поводу великолепного египетского бомбардира. По данным таблоида, руководство "Ливерпуля" согласится отпустить Салаха за 225 миллионов евро, сделав его самым дорогим игроком в истории футбола. На данный момент рекорд принадлежит Неймару, который в прошлом году перешел из "Барселоны" в ПСЖ за 222 миллиона евро.