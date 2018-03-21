Роналдиньо занялся политикой. Футбол

Легендарный бразильский футболист Роналдиньо решил заняться политикой, сообщают южноамериканские СМИ . Чемпион мира 2002 года сказал, что "хочет дать что-то обществу" и, следовательно, завершает с футболом.

Бывшая звезда "Барселоны" уже является официальным членом Бразильской республиканской партии (BRP). 38-летний экс- футболист сможет принять участие в выборах в стране в октябре, но еще не решил, баллотироваться на место в сенате или в палату депутатов.

"Я счастлив быть частью проекта, направленного на улучшение и модернизацию нашей страны и принесение радости и здоровья всему населению", - заявил Роналдиньо, присоединившись к партии.

С 2006 года Роналдиньо работает над программами ЮНИСЕФ, и его возможное избрание в парламент может сделать его вторым бывшим бразильским футболистом за последние годы, который достигнет высшей выборной должности. В 2011 году Ромарио пошел в политику и теперь представляет Рио в качестве сенатора.