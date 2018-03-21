Яп Стам стал безработным

Нидерландский специалист Яп Стам покинул выступающий в Чемпионшипе клуб из города Рединг. Об этом сообщает официальный сайт The Royals.

Сотрудничество было прекращено по обоюдному согласию сторон. При этом ранее работа голландца Стама в "Рединге" неоднократно отмечалась английской прессой. Напомним, что поработав в "Зволле" и в молодежной команде "Аякса", летом 2016 года Стам возглавил "Рединг", став первым небританским тренером, возглавившим этот клуб.

Стам с 1996 по 2004 годы выступал за сборную Нидерландов, за которую провел 67 матчей и забил три гола. Он неожиданно объявил о завершении карьеры игрока осенью 2007 года в возрасте 35 лет. Свое решение он мотивировал травмами и тем, что у него пропало желание играть.