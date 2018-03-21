Сергей Витер: выиграли игру, готовимся дальше

"Донбасс" во второй раз обыграл "Кременчук" в рамках финальной серии Украинской хоккейной лиги. Главный тренер "Донбасса" Сергей Витер дал свою оценку игре.

"Я бы разделил этот матч на три части. Первый период был сумбурный, но самое главное, что у ребят было большое желание, самоотдача. Во втором отрезке реализовали моменты, и в целом хорошо сыграли, сделали счет. В третьем периоде… может рано поверили в победу. Так бывает, ничего страшного – разберемся. Выиграли игру, готовимся дальше. Денис Мостовой - молодец, хорошо отработал и выполнил все, что от него просили".

Напомним, что третья игра финальной серии УХЛ состоится уже 23 марта – серия переезжает в Кременчуг.

Плей-офф УХЛ. Финал. Матч №2

"Донбасс" - "Кременчук" - 6:3 (1:0, 4:0, 1:3)

Terrikon со ссылкой на ХК Донбасс


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