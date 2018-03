Хаби Алонсо грозит тюремный срок за неуплату налогов. Футбол

Бывшему полузащитнику «Реала», «Баварии» и «Ливерпуля» Хаби Алонсо грозит пять лет лишения свободы в связи с уклонением от уплаты налогов во времена выступлений за королевский клуб.

По сообщениям El Confidencial, испанские налоговые службы провели расследование, в ходе которого выяснилось, что футболист использовал подставную фирму для управления маркетинговыми правами и скрыл от властей доход в размере 2 миллионов евро в 2010-2012 годах.

О начале расследования в отношении испанца стало известно в январе этого года. Ранее сообщалось, что экс-футболисту также грозит штраф до 8 миллионов евро. Напомним, что Хаби Алонсо завершил карьеру профессионального игрока летом 2017 года.

Добавим, что ранее в уклонении от уплаты налогов властями Испании были обвинены Криштиану Роналду и Лионель Месси.