Игрок Челси стал третьим последовательным представителем своей семьи в сборной Испании. Футбол

Семейный подряд в действии

Полузащитник лондонского "Челси" Маркос Алонсо вписал свою семью в историю сборной Испании .

Он получил вызов на мартовские спарринги против Германии и Аргентины и стал представителем третьего поколения своей семьи, кто играл за национальную команду.

Отец испанца Маркос Алонсо Пена блистал за "Барселону", которая завоевала чемпионский титул в 1985 году. В свое время Маркос Алонсо-II играл с такими звездами, как аргентинец Марадона и англичанин Гари Линикер. Он дебютировал за национальную сборную в 1981 году, когда его команда в товарищеском матче на Уэмбли победила Англию 2:1.

Дедушка игрока, Маркос Алонсо Имаз, был ключевым игроком другого испанского гранда – мадридского "Реала". Маркос Алонсо-I вместе с клубом в сезонах 1956-60 выиграл Кубок европейских чемпионов пять раз подряд. Защитник стал неотъемлемой частью "сливочных" вместе с Альфредо Ди Стефано и Ференцом Пушкашом. В сборной он дебютировал 17 марта 1955 года, когда "красная фурия" в товарищеском матче уступила Франции 1:2.

Отметим, достижение семьи Алонсо в мировом футболе не уникально. Словак Владимир Вайсс, своим дебютным матчем 12 августа 2009 года за национальную сборную против исландцев, поддержал почин своего отца и деда.