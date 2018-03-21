Игрок Челси стал третьим последовательным представителем своей семьи в сборной Испании. Футбол

Семейный подряд в действии

Игрок Челси стал третьим последовательным представителем своей семьи в сборной Испании
Три поколения Алонсо
Фото: twitter.com/mervija33

Полузащитник лондонского "Челси" Маркос Алонсо вписал свою семью в историю сборной Испании.

Он получил вызов на мартовские спарринги против Германии и Аргентины и стал представителем третьего поколения своей семьи, кто играл за национальную команду.

Отец испанца Маркос Алонсо Пена блистал за "Барселону", которая завоевала чемпионский титул в 1985 году. В свое время Маркос Алонсо-II играл с такими звездами, как аргентинец Марадона и англичанин Гари Линикер. Он дебютировал за национальную сборную в 1981 году, когда его команда в товарищеском матче на Уэмбли победила Англию 2:1.

Дедушка игрока, Маркос Алонсо Имаз, был ключевым игроком другого испанского гранда – мадридского "Реала". Маркос Алонсо-I вместе с клубом в сезонах 1956-60 выиграл Кубок европейских чемпионов пять раз подряд. Защитник стал неотъемлемой частью "сливочных" вместе с Альфредо Ди Стефано и Ференцом Пушкашом. В сборной он дебютировал 17 марта 1955 года, когда "красная фурия" в товарищеском матче уступила Франции 1:2.

Отметим, достижение семьи Алонсо в мировом футболе не уникально. Словак Владимир Вайсс, своим дебютным матчем 12 августа 2009 года за национальную сборную против исландцев, поддержал почин своего отца и деда.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
"Динамо" - "Лацио" - 0:2: Некогда грустить. Футбол"Динамо" - "Лацио" - 0:2: Некогда грустить. Футбол
На "Манчестер Сити" может быть наложен трансферный запрет. ФутболНа "Манчестер Сити" может быть наложен трансферный запрет. Футбол
Украинские спортсмены не поедут на Универсиаду в КрасноярскУкраинские спортсмены не поедут на Универсиаду в Красноярск
Лопетеги: Мората будет иметь хорошие шансы поехать на ЧМ. ФутболЛопетеги: Мората будет иметь хорошие шансы поехать на ЧМ. Футбол
НБА: Финикс Алексея Леня снова проигрываетНБА: Финикс Алексея Леня снова проигрывает
Блок рекламы


Похожие новости
Люк Шоу может покинуть МЮ из-за конфликта с Моуринью. ФутболЛюк Шоу может покинуть МЮ из-за конфликта с Моуринью. Футбол
Формула-1 получила новую музыкальную тему. ФутболФормула-1 получила новую музыкальную тему. Футбол
Яремчук не поможет сборной и пропустит три недели. ФутболЯремчук не поможет сборной и пропустит три недели. Футбол
Поединок Украины U-17 перенесли в другой город из-за неготовности поля. ФутболПоединок Украины U-17 перенесли в другой город из-за неготовности поля. Футбол
Хави: Барселона станет итоговым экзаменом для Дембеле. ФутболХави: Барселона станет итоговым экзаменом для Дембеле. Футбол
Головко: Все ребята готовы играть и решать все задачи. ФутболГоловко: Все ребята готовы играть и решать все задачи. Футбол
ХАВИ: "Уважаю Усэйна Болта, но он не станет успешным футболистом"ХАВИ: "Уважаю Усэйна Болта, но он не станет успешным футболистом"
Мороз и снег не испугали сборную Украины: фоторепортаж. ФутболМороз и снег не испугали сборную Украины: фоторепортаж. Футбол
Во все футбольные сборные Англии обязательно включат тренеров-представителей этнических меньшинствВо все футбольные сборные Англии обязательно включат тренеров-представителей этнических меньшинств
Мэйвезер думает о покупке Ньюкасла и приглашении Роналду. ФутболМэйвезер думает о покупке Ньюкасла и приглашении Роналду. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости