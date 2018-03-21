Сборная Украины U-19 стартует в отборе к Евро-2018

Сегодня стартуют матчи элит-раунда отбора на Евро-2018, которое пройдет в Финляндии. Сборная Украины U-19 в своем первом матче встретится с командой Швеции U-19. Поединок состоится в городе Буфтя (Румыния), начало матча – 14.30.

На этом этапе отбора сыграют 28 команд в семи группах. Победители каждого квартета выйдут на чемпионат Европы, где всего выступит 8 команд (вместе с хозяевами турнира финнами).

Групповой турнир проходит в формате одного матча. Сборная Украины выступает в группе 4, где ее соперниками являются Румыния, Швеция и Сербия. Первый матч украинцы проведут сегодня, второй – 24 марта, третий – 27 марта. Финальная стадия Евро-2018 пройдет 16-29 июля. Жеребьевка состоится 30 мая.

Вызванные игроки в сборную Украины U-19:

Вратари: Владислав Кучерук («Динамо»), Андрей Кожухар («Черноморец»)

Защитники: Валерий Бондар, Виктор Корниенко (оба — «Шахтер»), Виталий Миколенко («Динамо»), Александр Авраменко («Заря»), Игорь Снурницын («Олимпик»), Олег Веремиенко («Карпаты»), Александр Сафронов («Днепр-1»)

Полузащитники: Алексей Хахлев («Алавес», Испания), Сергей Булеца («Динамо»), Максим Чех («Шахтер»), Кирилл Дришлюк («Звезда»), Николай Мусолитин («Черноморец»), Александр Беляев («Днепр-1»)

Нападающие: Андрей Кулаков, Алексей Кащук (оба — «Шахтер»), Юрий Козыренко («Динамо»), Андрей Ременюк («Карпаты»), Владислав Супряга («Днепр-1»)