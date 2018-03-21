Формула-1 получила новую музыкальную тему. Футбол

Накануне старта нового сезона Формулы-1 в сети появилась новая музыкальная тема, написанная для этой гоночной серии. Ее автор - известный американский композитор Брайан Тайлер.

В Америке Тайлер - известная личность, в том числе и в мире спорта (он - автор официальной темы NFL, главной лиги американского футбола). Но в основном, он известен по музыке для компьютерных игр и голливудских фильмов (из последних - "Мумия", "Форсаж-8", "Три икса: мировое господство", "Иллюзия обмана-2", "Мстители: Эра Альтрона").

Мелодию, которая должна стать основной темой Формулы-1 (хотя еще и не утверждена в этом качестве), Тайлер записал вместе с Лондонским филармоническим оркестром. В ней технично сплавлены экспрессия, пафос и чувственность. Вот она: