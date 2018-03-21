Яремчук не поможет сборной и пропустит три недели. Футбол

Форвард "Гента" Роман Яремчук присутствовал на открытой тренировке сборной Украины. Но помочь национальной команде нападающий пока не в состоянии ввиду повреждения.

- Медосмотр я прошел еще вчера и узнал результаты. Мы поговорили с докторами и пришли к общему мнению. Подтвердился диагноз, который мне поставили еще в Бельгии - надрыв задней поверхности. Я выбыл на три недели. Нет смысла сейчас форсировать события. При всем желании, сейчас выступить нереально, - констатировал Яремчук в разговоре с телеканалом "Футбол 1".

Ранее Яремчук рассказал о своей беседе с Андреем Шевченко: "Да, была обычная рабочая беседа, тренер понял меня, я понял его, мы пришли к единому мнению. Я готовился к этому вызову, а тут такой сюрприз... Но это футбол, от подобного никто не застрахован. Я должен быть профессионалом и относиться ко всему серьезно".