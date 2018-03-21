Яремчук не поможет сборной и пропустит три недели. Футбол

Форвард "Гента" Роман Яремчук присутствовал на открытой тренировке сборной Украины. Но помочь национальной команде нападающий пока не в состоянии ввиду повреждения.

- Медосмотр я прошел еще вчера и узнал результаты. Мы поговорили с докторами и пришли к общему мнению. Подтвердился диагноз, который мне поставили еще в Бельгии - надрыв задней поверхности. Я выбыл на три недели. Нет смысла сейчас форсировать события. При всем желании, сейчас выступить нереально, - констатировал Яремчук в разговоре с телеканалом "Футбол 1".

Ранее Яремчук рассказал о своей беседе с Андреем Шевченко: "Да, была обычная рабочая беседа, тренер понял меня, я понял его, мы пришли к единому мнению. Я готовился к этому вызову, а тут такой сюрприз... Но это футбол, от подобного никто не застрахован. Я должен быть профессионалом и относиться ко всему серьезно".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Евгений МАКАРЕНКО: "В сборную не зовут, но я не отчаиваюсь". ФутболЕвгений МАКАРЕНКО: "В сборную не зовут, но я не отчаиваюсь". Футбол
Паралимпиада-2018: Молодо-золото. ФутболПаралимпиада-2018: Молодо-золото. Футбол
"Динамо" - "Лацио" - 0:2: Некогда грустить. Футбол"Динамо" - "Лацио" - 0:2: Некогда грустить. Футбол
Двукратный чемпион мира по боксу Аргильягос совершил побег из расположения сборной КубыДвукратный чемпион мира по боксу Аргильягос совершил побег из расположения сборной Кубы
На "Манчестер Сити" может быть наложен трансферный запрет. ФутболНа "Манчестер Сити" может быть наложен трансферный запрет. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Формула-1 получила новую музыкальную тему. ФутболФормула-1 получила новую музыкальную тему. Футбол
Поединок Украины U-17 перенесли в другой город из-за неготовности поля. ФутболПоединок Украины U-17 перенесли в другой город из-за неготовности поля. Футбол
Хави: Барселона станет итоговым экзаменом для Дембеле. ФутболХави: Барселона станет итоговым экзаменом для Дембеле. Футбол
Головко: Все ребята готовы играть и решать все задачи. ФутболГоловко: Все ребята готовы играть и решать все задачи. Футбол
ХАВИ: "Уважаю Усэйна Болта, но он не станет успешным футболистом"ХАВИ: "Уважаю Усэйна Болта, но он не станет успешным футболистом"
Мороз и снег не испугали сборную Украины: фоторепортаж. ФутболМороз и снег не испугали сборную Украины: фоторепортаж. Футбол
НХЛ: Вратарь Далласа выбыл на две неделиНХЛ: Вратарь Далласа выбыл на две недели
Во все футбольные сборные Англии обязательно включат тренеров-представителей этнических меньшинствВо все футбольные сборные Англии обязательно включат тренеров-представителей этнических меньшинств
Мэйвезер думает о покупке Ньюкасла и приглашении Роналду. ФутболМэйвезер думает о покупке Ньюкасла и приглашении Роналду. Футбол
Исландия рассматривает возможность бойкота ЧМ-2018. ФутболИсландия рассматривает возможность бойкота ЧМ-2018. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости