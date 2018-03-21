Неймар озвучил президенту ПСЖ фамилию потенциального тренера команды

Шансы Луиса Энрике стать главным тренером парижан – значительно возросли

Неймар озвучил президенту ПСЖ фамилию потенциального тренера команды
Неймар и Луис Энрике
Фото: AS.com

Нападающий "ПСЖ" Неймар заявил руководству клуба, что хотел бы видеть главным тренером команды Луиса Энрике.

Президент парижского клуба Нассер Аль-Хелайфи специально летал в Бразилию для встречи с Неймаром, на которой обсуждался вопрос формирования команды вокруг Неймара, а также кандидатура нового главного тренера.

По информации Paris United, среди претендентов назывались нынешний главный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте и экс-менеджер "Барселоны" Луис Энрике, но Неймар дал понять, что хочет работать с Энрике, с которым в прошлом сезоне вместе трудился в каталонской команде.

Отметим, что, в настоящее время, Неймар на Родине проходит курс восстановления после перелома ноги, полученного в матче чемпионата Франции.


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