Неймар озвучил президенту ПСЖ фамилию потенциального тренера команды
Шансы Луиса Энрике стать главным тренером парижан – значительно возросли
Нападающий "ПСЖ" Неймар заявил руководству клуба, что хотел бы видеть главным тренером команды Луиса Энрике.
Президент парижского клуба Нассер Аль-Хелайфи специально летал в Бразилию для встречи с Неймаром, на которой обсуждался вопрос формирования команды вокруг Неймара, а также кандидатура нового главного тренера.
По информации Paris United, среди претендентов назывались нынешний главный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте и экс-менеджер "Барселоны" Луис Энрике, но Неймар дал понять, что хочет работать с Энрике, с которым в прошлом сезоне вместе трудился в каталонской команде.
Отметим, что, в настоящее время, Неймар на Родине проходит курс восстановления после перелома ноги, полученного в матче чемпионата Франции.
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