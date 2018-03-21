Хави: Барселона станет итоговым экзаменом для Дембеле. Футбол

Бывший хавбек «Барселоны» Хави поделился мнением об игре полузащитника Усмана Дембеле.

Напомним, что француз перешел в каталонскую команду прошлым летом из дортмундской «Боруссии» за 105 миллионов евро, но из-за травм пока не смог проявить себя в новом коллективе, приняв участие всего в девяти играх.

«Ему понадобится время. «Барселона» похожа на итоговый экзамен для футболиста. Это похоже на то, что Дембеле сейчас учится в магистратуре, потому что не каждый может играть за этот клуб.

У Усмана много талантов, он очень быстр, но здесь он не будет иметь то положение, которое у него было в Дортмунде или «Ренне». Ему было легче в предыдущих командах, поэтому там он получал больше игрового времени.

Он должен сказать себе: «Я игрок «Барсы». Надо быть эмоционально сильным и убежденным. Есть средние игроки, которые провели 15 лет в «Барселоне», потому что у них был характер. И есть отличные игроки, которые ничего не сделали, потому что не могли справиться с давлением», – приводит слова Хави Goal.