Украинец Пахнюк лидирует на Кубке мира по спортивной гимнастике
После второго этапа Петр Пахнюк вышел в лидеры Кубка мира
C 17-18 марта в немецком Штутгарте прошел второй этап Кубка мира в многоборье, где Украину представлял киевлянин Петр Пахнюк.
Победу в многоборье одержал призер прошлогоднего чемпионата мира Давид Белявский из РоSSии с результатом 85,732 балла. На втором месте американец Акаш Моди – 84,098 балла, тройку призеров замкнул опытный японский гимнаст Юсукэ Танака, он набрал 83,998 балла. Петр Пахнюк, с результатом 83,198 балла занял только пятое место, что не помешало украинцу, по сумме двух этапов, возглавить мировой рейтинг многоборья.
Напомним, Петр Пахнюк занял третье место на этапе Кубка мира в Чикаго.
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