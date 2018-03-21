Чемпион мира по биатлону обвинил IBU в принуждении к поездке в РФ

Лоуэлл Бэйли призвал к отставке главы Международного союза биатлонистов.

Чемпион мира по биатлону обвинил IBU в принуждении к поездке в РФ
Лоуэлл Бэйли
Фото: eurosport.ru

Действующий чемпион мира американец Лоуэлл Бэйли обвинил Международный союз биатлонистов в том, что он заставляет спортсменов принимать участие в этапе Кубка мира в Тюмени.

Бэйли объявил о бойкоте тюменского этапа Кубка мира. По его словам, его примеру хотели бы последовать многие биатлонисты, однако IBU заставляет их участвовать в соревновании.

"Я знаю многих спортсменов и даже сборные, которые хотели бы бойкотировать этот этап. Например, сборная Чехии не хочет участвовать в этапе, но им придется это сделать, если они не хотят потерять квоты на следующий сезон. К тому же, в случае бойкота они потеряют много денег. Люди должны понять, что у IBU есть власть и они заставляют биатлонистов ехать в РоSSию", - сказал Бэйли норвежскому изданию NRK, передает РБК.

Бэйли призвал к смене руководства IBU, в том числе к уходу главы Союза Андреаса Бессеберга, который настоял на проведении этапа Кубка мира в РоSSии и поддерживал сборную РоSSии во время ее конфликта с Международным олимпийским комитетом (МОК).

"У спортсменов и федераций есть голос, но к ним никто не прислушивается. Спорт существует ради спортсменов, но нас никто не слушает. Пришло время поменять эту ситуацию и пришло время сменить руководство биатлона. Нам нужен Союз, который будет следить за тем, чтобы соревнования были справедливыми", - заявил Бэйли, который выиграл индивидуальную гонку на чемпионате мира в Хохфильцене в прошлом году. Американец объявил о завершении карьеры после этапа Кубка мира в Хольменколлене, который завершился 18 марта.

Мнение Бэйли разделил и олимпийский чемпион, швед Себастьян Самуэльссон, который также не намерен участвовать в тюменском этапе. "Все дело в деньгах, местах в общем зачете, бонусах и так далее. IBU поступает умно, заставляя спортсменов ехать в РоSSию", - сказал швед.

Глава IBU Андреас Бессеберг заявил, что сообщения о том, что Союз заставляет спортсменов ехать в Тюмень, не соответствуют действительности. "Это неправда. На данный момент только одна страна официально объявила, что не будет участвовать в этапе Кубка мира в Тюмени, - это Канада. Все остальные получили приглашения. Но мы никого не принуждали, это совершенно неправильно. Я не верю в то, что кто-то едет в Тюмень не по своей воле. Тот, кто не хочет ехать, тот и не едет", - сказал Бессеберг.

О бойкоте тюменского Кубка мира объявили сборные Чехии, Канады, США и Украины. При этом первые три страны отказались от участия в соревнованиях, так как их не устраивает скандал с допингом, украинцы же отказались из-за агрессии РоSSии. Минспорта Украины объявило, что украинские спортсмены не будут принимать участие в соревнованиях по любым видам спорта, которые проводятся в РоSSии.

Помимо сборных Чехии, Канады, США и Украины, об отказе от участия в тюменском этапе объявили отдельные спортсмены, в том числе швед Себастьян Самуэльссон и словенец Клемен Бауэр.

Этап Кубка мира по биатлону пройдет в Тюмени с 20 по 25 марта. Он станет заключительным в программе Кубка мира.


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