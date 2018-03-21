Новостей.COM ⇒ Спорт

НБА: результаты матчей 21 марта Семь матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной баскетбольной ассоциации. Орландо - Торонто - 86:93 (25:24, 26:28, 25:16, 10:25)

ОМ: Мэк - 17, Гордон - 16

ТР: Лоури - 25, Ибака - 13 Бостон - Оклахома - 100:99 (18:26, 27:22, 28:27, 27:24)

БС: Тэйтум - 23+11 подборов, Моррис - 21

ОС: Уэстбрук - 27, Джордж - 24+13 подборов Миннесота - Клипперс - 123:109 (28:32, 31:26, 36:25, 28:26)

МТ: Таунс - 30+10 подборов, Уиггинс - 27

ЛК: Джордан - 18+12 подборов, Уилльямс, Килпатрик - по 15 Нью-Орлеан - Даллас - 115:105 (29:30, 25:22, 26:28, 35:25)

НО: Дэвис - 37, Рондо, Кларк - по 19

ДМ: Барнс, Новицки - по 19, Феррелл - 15 Юта - Атланта - 94:99 (27:21, 15:20, 25:22, 27:36)

ЮД: Митчелл - 24, Рубио - 23, Гобер - 15+16 подборов

АХ: Шредер - 41, Дэдмон - 15+15 подборов Финикс- Детройт - 88:115 (19:19, 19:25, 26:36, 24:35)

ФС: Лень - 19+12 подборов, Дэниэлс - 18

ДП: Гриффин - 26+10 передач, Кеннард - 16 Портленд - Хьюстон - 111:115 (31:27, 24:28, 32:31, 24:29)

ПТ: Амину - 22, Нуркич - 21+11 подборов, Лиллард - 20

ХР: Харден - 42, Пол - 22

Terrikon

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.