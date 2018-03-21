НБА: результаты матчей 21 марта

Семь матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной баскетбольной ассоциации.

Орландо - Торонто - 86:93 (25:24, 26:28, 25:16, 10:25)
ОМ: Мэк - 17, Гордон - 16
ТР: Лоури - 25, Ибака - 13

Бостон - Оклахома - 100:99 (18:26, 27:22, 28:27, 27:24)
БС: Тэйтум - 23+11 подборов, Моррис - 21
ОС: Уэстбрук - 27, Джордж - 24+13 подборов

Миннесота - Клипперс - 123:109 (28:32, 31:26, 36:25, 28:26)
МТ: Таунс - 30+10 подборов, Уиггинс - 27
ЛК: Джордан - 18+12 подборов, Уилльямс, Килпатрик - по 15

Нью-Орлеан - Даллас - 115:105 (29:30, 25:22, 26:28, 35:25)
НО: Дэвис - 37, Рондо, Кларк - по 19
ДМ: Барнс, Новицки - по 19, Феррелл - 15

Юта - Атланта - 94:99 (27:21, 15:20, 25:22, 27:36)
ЮД: Митчелл - 24, Рубио - 23, Гобер - 15+16 подборов
АХ: Шредер - 41, Дэдмон - 15+15 подборов

Финикс- Детройт - 88:115 (19:19, 19:25, 26:36, 24:35)
ФС: Лень - 19+12 подборов, Дэниэлс - 18
ДП: Гриффин - 26+10 передач, Кеннард - 16

Портленд - Хьюстон - 111:115 (31:27, 24:28, 32:31, 24:29)
ПТ: Амину - 22, Нуркич - 21+11 подборов, Лиллард - 20
ХР: Харден - 42, Пол - 22


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Евгений МАКАРЕНКО: "В сборную не зовут, но я не отчаиваюсь". ФутболЕвгений МАКАРЕНКО: "В сборную не зовут, но я не отчаиваюсь". Футбол
Паралимпиада-2018: Молодо-золото. ФутболПаралимпиада-2018: Молодо-золото. Футбол
"Динамо" - "Лацио" - 0:2: Некогда грустить. Футбол"Динамо" - "Лацио" - 0:2: Некогда грустить. Футбол
Двукратный чемпион мира по боксу Аргильягос совершил побег из расположения сборной КубыДвукратный чемпион мира по боксу Аргильягос совершил побег из расположения сборной Кубы
На "Манчестер Сити" может быть наложен трансферный запрет. ФутболНа "Манчестер Сити" может быть наложен трансферный запрет. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
НБА: результаты матчей 20 мартаНБА: результаты матчей 20 марта
НБА: результаты матчей 19 мартаНБА: результаты матчей 19 марта
Волейбольная Суперлига: календарь, результаты, таблицаВолейбольная Суперлига: календарь, результаты, таблица
Финальная серия плей-офф хоккейного чемпионата Украины стартует 18 мартаФинальная серия плей-офф хоккейного чемпионата Украины стартует 18 марта
НБА: результаты матчей 15 мартаНБА: результаты матчей 15 марта
НБА: результаты матчей 13 мартаНБА: результаты матчей 13 марта
НБА: результаты матчей 12 мартаНБА: результаты матчей 12 марта
Волейбольная Суперлига: календарь, результаты, таблицаВолейбольная Суперлига: календарь, результаты, таблица
НБА: результаты матчей 11 мартаНБА: результаты матчей 11 марта
НБА: результаты матчей 9 мартаНБА: результаты матчей 9 марта
Последние новости
Подгружаем последние новости