ХАВИ: "Уважаю Усэйна Болта, но он не станет успешным футболистом"

Бывший полузащитник сборной Испании и "Барселоны" Хави считает, что знаменитый легкоатлет Усэйн Болт не станет успешным футболистом. Ранее стало известно, что олимпийский чемпион на короткие дистанции подписал контракт с южноафриканским клубом "Мамелоди Сандаунз". 
Фото ХАВИ: "Уважаю Усэйна Болта, но он не станет успешным футболистом"
Хави. Фото: Bohenon.com
 
– Усэйн Болт никогда не станет заметным футболистом. Что сейчас нужно в современно футболе? Талант, – цитирует Goal.com Хави. – А что такое талант? Это умение контролировать то, что делаешь ты и то, что делают другие, потому что в футболе нужно играть не только ногами, но и головой. Болт - великолепный атлет, никто не бегает быстрее него, но, при всем уважении, я не думаю, что у него получится что-то заметное в футболе
 


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