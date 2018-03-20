Мороз и снег не испугали сборную Украины: фоторепортаж. Футбол

Сборная Украины начала подготовку к спаррингу с Саудовской Аравией, который состоится в пятницу, 23-го марта, в солнечной испанской Марбелье. Правда, тренируется команда Андрея Шевченко в абсолютно иных условиях. "Сине-жёлтые" собрались в Харькове, где уже несколько дней не утихает стихия. Первую столицу накрыл снегопад, а столбик термометра, несмотря на вторую половину марта, закрепился на отметке в -7 градусов.

Вчера тренерский штаб сборной поберёг газон ОСК "Металлист", предложив футболистам фитнес-тренировку. А уже сегодня главная команда страны приехала на слобожанский стадион, где провела полноценное занятие, растянувшееся на полтора часа. На центральной трибуне, несмотря на сюрпризы погоды, разместились порядка 300 любителей футбола.

"Если честно, то было очень холодно, - признался хавбек Руслан Малиновский. - Большое спасибо нашим болельщикам, что пришли посмотреть на тренировку. Для сборной это очень важно. Открытые мероприятия вызывают исключительно положительные эмоции".

Отметим, что уже в среду сборная Украины возьмёт курс на Малагу, а затем совершит автобусный трансфер в Марбелью.

























Евгений Ренёв, terrikon.com из Харькова