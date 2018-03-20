Донбасс во второй раз обыграл Кременчук в финале плей-офф

Матч №2 финальной серии плей-офф Украинской хоккейной лиги снова принес победу "Донбассу". Победитель регулярного чемпионата обыграл на своей площадке ХК "Кременчук" - 6:3.

Гости активно начали встречу, но так и не смогли отличиться. Напротив, "Донбасс" повел в счете еще в первой 20-минутке, после того, как атаку дончан завершил точным броском Денис Мостовой - 1:0. Ключевым в этом матче стал второй период, выигранный подопечными Сергея Витера со счетом 4:0.

И лишь в заключительном периоде "Кременчуку" удалось-таки "размочить" счет - голкипер дончан Богдан Дьяченко до этого в течение пяти периодов финальной серии сохранял в неприкосновенности свои ворота.

Счет финальной серии - 2:0 в пользу "Донбасса", и теперь команды переезжают в Кременчуг, в котором проведут следующие два матча. Напомним, что финальная серия плей-офф УПЛ проходит до четырех побед одной из команд.

Плей-офф УХЛ. Финал. Матч №2

"Донбасс" - "Кременчук" - 6:3 (1:0, 4:0, 1:3)
Шайбы: 1:0 Мостовой (Свищев, Мазур), 15:56. 2:0 Мостовой (Мазур), 23:24. 3:0 Кузьмик (Коренчук), 30:52. 4:0 Захаров (Лялька, Денискин), 35:07. 5:0 Костиков (Савченко, Коваленко), 35:59. 5:1 Наливайко (Чернышенко - больш.), 40:54. 5:2 Ефимочкин (Рубан), 46:01. 6:2 Коваленко (Костиков, Савченко), 49:16. 6:3 Бойков (Карпенко, Толстушко), 52:48.


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