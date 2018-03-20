Олимпийской призерке рекомендовали лечь в психбольницу
Чемпионка мира и серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане кореянка Ким Бо-Рум находится в больнице из-за психического расстройства, сообщает местное агентство "Ренап". Согласно информации, 25-летний корейская конькобежка посетил больницу в Тэгу, где врач рекомендовал ей провести лечение.
У спортсменки были обнаружены симптомы психического расстройства - невроз беспокойства. Такой же диагноз был поставлен матери Ким, которая также была госпитализирована.
Бо-Рум Ким оказалась в центре скандала после того, как обвинила партнершу по сборной в том, что она умышленно проиграла в командном соревновании в Пхенчхане. После этого 600 тысяч корейцев подписали петицию о том, чтобы Бо-Рум Ким была отчислена из сборной.
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20.03.2018 18:40