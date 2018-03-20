Бернд Шустер возглавил китайский клуб

Бывший тренер "Шахтера" и мадридского "Реала" Бернд Шустер был назначен старшим тренером китайского "Далянь Ифан".

Вернувшийся в китайскую Суперлигу после трех сезонов во втором дивизионе, "Далянь" проиграл в стартовых трех турах с разницей мячей 0:13. После таких неудачных результатов тренер китайского клуба Ма Линь, который возглавил команду только в конце года, был уволен. В Суперлигу "Далянь Ифан" выходил под руководством испанского специалиста Хуана Рамона Лопеса Каро.

Зимой китайский клуб усилился двумя полузащитниками мадридского "Атлетико" аргентинцем Николя Гайтаном и бельгийцем Янником Караско, а также португальским защитником "Вест Хэма" Жозе Фонте.

58-летний Шустер дебютирует на посту китайского клуба 31 марта в матче против "Хэнань Цзянье", который с одной победой в трех матчах занимает 13-е место из 16-ти команд.

Шустер возглавлял донецкий "Шахтер" в сезоне 2003/04, затем были "Леванте", "Хетафе", мадридский "Реал", "Бешикташ", а последним место работы была "Малага" в 2014 году.


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