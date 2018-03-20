Президент Польши не приедет на открытие ЧМ-2018, но мечтает о финале

Президент Польши Анджей Дуда не приедет на церемонию открытия чемпионата мира 2018 году, потому что в этом матче польская команда играть не будет. Как сообщает RMF24, глава государства намерен приезжать только на игры национальной сборной.

"Если я вообще выберу какой-либо матч, то это будет игра польской команды. Я надеюсь, что это будет финал", - размечтался Дуда.

В матче открытия 14 июня сыграют хозяева - сборная РоSSии и будущий соперник Украины в товарищеском спарринге - команда Саудовской Аравии. На чемпионате мира сборная Польши будет играть в группе Н с командами Сенегала, Колумбии и Японии.

Перед чемпионатом Европы 2016 года глава Польши не хотел прогнозировать выступление команды на еврофоруме, но заявил, что хочет присутствовать на финале в Париже. Сборная Польши уступила по пенальти в четвертьфинале будущим чемпионам - команде Португалии.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Евгений МАКАРЕНКО: "В сборную не зовут, но я не отчаиваюсь". ФутболЕвгений МАКАРЕНКО: "В сборную не зовут, но я не отчаиваюсь". Футбол
Паралимпиада-2018: Молодо-золото. ФутболПаралимпиада-2018: Молодо-золото. Футбол
Двукратный чемпион мира по боксу Аргильягос совершил побег из расположения сборной КубыДвукратный чемпион мира по боксу Аргильягос совершил побег из расположения сборной Кубы
На "Манчестер Сити" может быть наложен трансферный запрет. ФутболНа "Манчестер Сити" может быть наложен трансферный запрет. Футбол
"Динамо" - "Лацио" - 0:2: Некогда грустить. Футбол"Динамо" - "Лацио" - 0:2: Некогда грустить. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Исландия рассматривает возможность бойкота ЧМ-2018. ФутболИсландия рассматривает возможность бойкота ЧМ-2018. Футбол
МЮ сыграет с Тоттенхэмом в полуфинале Кубка АнглииМЮ сыграет с Тоттенхэмом в полуфинале Кубка Англии
Украинец вызван в сборную Польши по футболуУкраинец вызван в сборную Польши по футболу
Украинец Тарас Романчук вызван в сборную Польши. ФутболУкраинец Тарас Романчук вызван в сборную Польши. Футбол
Футбольная ассоциация Англии высказалась относительно бойкота ЧМ-2018Футбольная ассоциация Англии высказалась относительно бойкота ЧМ-2018
Президент ПАОКа принес извинения всему футбольному сообществуПрезидент ПАОКа принес извинения всему футбольному сообществу
Президент Зирки: Мы уверенно погашаем долги. ФутболПрезидент Зирки: Мы уверенно погашаем долги. Футбол
Леся Цуренко сыграет в полуфинале турнира АкапулькоЛеся Цуренко сыграет в полуфинале турнира Акапулько
Видеоповторы помогут медбригадам команд на ЧМ-2018. ФутболВидеоповторы помогут медбригадам команд на ЧМ-2018. Футбол
Свитолина снова сыграет в финале турнира в ДубаеСвитолина снова сыграет в финале турнира в Дубае
Последние новости
Подгружаем последние новости