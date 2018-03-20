Президент Польши не приедет на открытие ЧМ-2018, но мечтает о финале
Президент Польши Анджей Дуда не приедет на церемонию открытия чемпионата мира 2018 году, потому что в этом матче польская команда играть не будет. Как сообщает RMF24, глава государства намерен приезжать только на игры национальной сборной.
"Если я вообще выберу какой-либо матч, то это будет игра польской команды. Я надеюсь, что это будет финал", - размечтался Дуда.
В матче открытия 14 июня сыграют хозяева - сборная РоSSии и будущий соперник Украины в товарищеском спарринге - команда Саудовской Аравии. На чемпионате мира сборная Польши будет играть в группе Н с командами Сенегала, Колумбии и Японии.
Перед чемпионатом Европы 2016 года глава Польши не хотел прогнозировать выступление команды на еврофоруме, но заявил, что хочет присутствовать на финале в Париже. Сборная Польши уступила по пенальти в четвертьфинале будущим чемпионам - команде Португалии.
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