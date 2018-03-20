НХЛ: Вратарь Далласа выбыл на две недели

Вратарь "Даллас Старз" Бен Бишоп выбыл по меньшей мере на две недели из-за полученной в воскресном матче с "Виннипег Джетс" (2:4) травмы нижней части тела, сообщает официальный сайт НХЛ .

Бишоп, остановивший все три броска, покинул лед на 11-й минуте первого периода, повредив левое колено во время совершения сэйва броска Брайана Литтла.

Бишоп (26-17-5, 2,49 в среднем пропущенных гола, 91,6% сэйвов) недавно пропустил пять игр из-за травмы нижней части тела. В воскресенье он проводил вторую встречу после выздоровления.

Его заменил Кари Лехтонен, который потерпел поражение, отразив 17 из 20 бросков.

После поражения "Старз" (38-27-8) вылетели из зоны плей-офф. Они делят место второй "уайлд-кард" с "Лос-Анджелес Кингз" (84 очка), но провели на одну встречу больше.

Бишоп будет заново обследован через две недели. Таким образом, самое раннее, когда он может вернуться, это матч 3 апреля против "Сан-Хосе Шаркс". Наиболее вероятно, что он пропустит как минимум шесть встреч, в том числе во вторник против "Вашингтон Кэпиталз".