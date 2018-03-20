Месси будет тренироваться на базе "Реала"

Сборная Аргентины в течение трех дней будет тренироваться на базе мадридского ”Реала”

Месси будет тренироваться на базе "Реала"
Фото: EPAUPG

Для подготовки к товарищескому матчу с командой Испании, который пройдет 27 марта в Мадриде на домашней арене "Атлетико" "Ванда Матрополитано" , сборная Аргентины выбрала тренировочную базу "Реала" в Вальдебебас.

Таким образом, довольно таки секретная база ”Реала” будет три дня в распоряжении лидера ”Барселоны” Лионеля Месси.

До матча с испанцами Аргентина сыграет со сборной Италии 23 марта.


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