Месси будет тренироваться на базе "Реала"

Сборная Аргентины в течение трех дней будет тренироваться на базе мадридского ”Реала”

Для подготовки к товарищескому матчу с командой Испании , который пройдет 27 марта в Мадриде на домашней арене "Атлетико" "Ванда Матрополитано" , сборная Аргентины выбрала тренировочную базу "Реала" в Вальдебебас.

Таким образом, довольно таки секретная база ”Реала” будет три дня в распоряжении лидера ”Барселоны” Лионеля Месси.

До матча с испанцами Аргентина сыграет со сборной Италии 23 марта.