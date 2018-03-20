Куман: Увольнение из Эвертона было сложным для меня

Голландец Рональд Куман разочарован тем, что его уволили из "Эвертона" и счастлив взять на себя ответственность во главе сборной Голландии, которая проведет контрольный поединок с Англией.

"Я здесь и для меня это новый вызов, - цитирует тренера Daily Mail. - Я не мог отказаться от такой работы.

Для меня большая честь быть тренером сборной и я с нетерпением жду возможности вернуть нашу команду на крупнейшие турниры.

Я хочу вывести сборную на чемпионат Европы в 2020 году. Это цель. Это большой и трудный вызов. Все это знают. Мы не прошли квалификацию в двух последних крупных турнирах и сейчас нам нужно время.

Увольнение из "Эвертона" было сложным для меня. Это действительно было сложно. Мне нужно было время, чтобы снова сосредоточиться".