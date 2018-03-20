Мэйвезер думает о покупке Ньюкасла и приглашении Роналду. Футбол
Боксерская звезда Флойд Мэйвезер может стать новым владельцем английского "Ньюкасла", пишут местные СМИ.
"Сорокам" нужен инвестор, чтобы вернуть их в ведущие клубы английского футбола, и боксер намекнул, что может этому способствовать и даже укрепить команду мировой "звездой".
"Думаю, если я инвестирую в "Ньюкасл", то у меня будет причина приезжать сюда почаще. Я люблю город, команду, и я всегда готов к новым вызовам. Но я вкладываю деньги головой, а не сердцем. Я посоветуюсь с некоторыми людьми и посмотрю, как можно зарабатывать деньги", - признался 41-летний американец.
"Если я это сделаю, то смогу привезти с собой Криштиану Роналду. Он мой давний друг, и он сможет снова играть в Англии", - добавил Мэйвезер в интервью таблоиду Daily Mail.
В текущем сезоне "Ньюкасл" занимает 13-е место в Премьер-лиге, всего на четыре очка выше зоны вылета.
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20.03.2018 12:34