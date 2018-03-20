Мэйвезер думает о покупке Ньюкасла и приглашении Роналду. Футбол

Боксерская звезда Флойд Мэйвезер может стать новым владельцем английского "Ньюкасла", пишут местные СМИ.

"Сорокам" нужен инвестор, чтобы вернуть их в ведущие клубы английского футбола, и боксер намекнул, что может этому способствовать и даже укрепить команду мировой "звездой".

"Думаю, если я инвестирую в "Ньюкасл", то у меня будет причина приезжать сюда почаще. Я люблю город, команду, и я всегда готов к новым вызовам. Но я вкладываю деньги головой, а не сердцем. Я посоветуюсь с некоторыми людьми и посмотрю, как можно зарабатывать деньги", - признался 41-летний американец.

"Если я это сделаю, то смогу привезти с собой Криштиану Роналду. Он мой давний друг, и он сможет снова играть в Англии", - добавил Мэйвезер в интервью таблоиду Daily Mail.

В текущем сезоне "Ньюкасл" занимает 13-е место в Премьер-лиге, всего на четыре очка выше зоны вылета.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Евгений МАКАРЕНКО: "В сборную не зовут, но я не отчаиваюсь". ФутболЕвгений МАКАРЕНКО: "В сборную не зовут, но я не отчаиваюсь". Футбол
Паралимпиада-2018: Молодо-золото. ФутболПаралимпиада-2018: Молодо-золото. Футбол
УХЛ: превью третьих полуфинальных поединков плей-оффУХЛ: превью третьих полуфинальных поединков плей-офф
Двукратный чемпион мира по боксу Аргильягос совершил побег из расположения сборной КубыДвукратный чемпион мира по боксу Аргильягос совершил побег из расположения сборной Кубы
"Динамо" - "Лацио" - 0:2: Некогда грустить. Футбол"Динамо" - "Лацио" - 0:2: Некогда грустить. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Исландия рассматривает возможность бойкота ЧМ-2018. ФутболИсландия рассматривает возможность бойкота ЧМ-2018. Футбол
Роналду признали лучшим игроком года в Португалии. ФутболРоналду признали лучшим игроком года в Португалии. Футбол
Банкир возглавил Серию А. ФутболБанкир возглавил Серию А. Футбол
Бензема не готов пожать руку Вальбуэна. ФутболБензема не готов пожать руку Вальбуэна. Футбол
Динамо заполнит паузу двусторонкой. ФутболДинамо заполнит паузу двусторонкой. Футбол
Интер рассчитывает приобрести Стротмана. ФутболИнтер рассчитывает приобрести Стротмана. Футбол
Депай: Хочу быть лучшим футболистом в мире, но мне не хватает стабильностиДепай: Хочу быть лучшим футболистом в мире, но мне не хватает стабильности
Сколари: Роналду спрашивал меня о жизни в КитаеСколари: Роналду спрашивал меня о жизни в Китае
В Нидерландах в следующем сезоне внедряют систему видео-рефери. ФутболВ Нидерландах в следующем сезоне внедряют систему видео-рефери. Футбол
Чех: Разговоры о будущем Венгера плохо сказываются на футболистахЧех: Разговоры о будущем Венгера плохо сказываются на футболистах
Последние новости
Подгружаем последние новости