Мэйвезер думает о покупке Ньюкасла и приглашении Роналду. Футбол

Боксерская звезда Флойд Мэйвезер может стать новым владельцем английского "Ньюкасла", пишут местные СМИ .

"Сорокам" нужен инвестор, чтобы вернуть их в ведущие клубы английского футбола, и боксер намекнул, что может этому способствовать и даже укрепить команду мировой "звездой".

"Думаю, если я инвестирую в "Ньюкасл", то у меня будет причина приезжать сюда почаще. Я люблю город, команду, и я всегда готов к новым вызовам. Но я вкладываю деньги головой, а не сердцем. Я посоветуюсь с некоторыми людьми и посмотрю, как можно зарабатывать деньги", - признался 41-летний американец.

"Если я это сделаю, то смогу привезти с собой Криштиану Роналду. Он мой давний друг, и он сможет снова играть в Англии", - добавил Мэйвезер в интервью таблоиду Daily Mail.

В текущем сезоне "Ньюкасл" занимает 13-е место в Премьер-лиге, всего на четыре очка выше зоны вылета.