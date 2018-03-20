Исландия рассматривает возможность бойкота ЧМ-2018. Футбол

Страна может последовать примеру Великобритании.

Исландия рассматривает возможность бойкота ЧМ-2018
Гудлейгур Тор Тордарсон
Фото: riafan.ru

Правительство Исландии рассматривает возможность бойкотировать чемпионат мира-2018 в РоSSии, сообщает Sport24.ru.Такое решение может быть принято в знак солидарности с Великобританией. При этом речь идет о бойкоте со стороны официальных представителей, а не футболистов.

"Мы не просто самая маленькая нация, которая когда-либо участвовала в чемпионате мира. Мы будем самыми маленькими очень долгое время. Очень важно использовать возможность представить Исландию в наилучшем свете.

Нам нужно обсудить эту возможность в правительстве и с нашими союзниками. Решение по участию наших официальных лиц в ЧМ-2018 пока не принято", - заявил министр иностранных дел Исландии Гудлейгур Тор Тордарсон.

Ранее стало известно об инициативе британского парламента бойкотировать мундиаль из-за отравления Сергея Скрипаля.

Решение не участвовать в церемонии открытия ЧМ-2018 принял также президент Польши Анджей Дуда.

Финальная часть ЧМ-2018 состоится в РоSSии с 14 июня по 15 июля.


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