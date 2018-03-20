Украинская молодежка прибыла в Словению

Во вторник, в шесть утра молодежная сборная Украины вылетела в Словению, где 22 марта сыграет товарищеский матч с командой этой страны.

Спарринг с молодежной сборной Словении запланирован в рамках подготовки к выездному матчу отборочного цикла Евро-2019 (U-21) с Англией.

Поединок со словенцами украинская молодежь проведет в городе Айдовщина, который находится у итальянской границы, в 25 км от Адриатического моря. Начало встречи - в 16.30 по киевскому времени.

24 марта сине-желтые отправятся в Любляну, а оттуда, транзитом через Берлин, вылетят в Манчестер. В дальнейшем на украинскую команду ждет 70-километровый переезд автобусом до Шеффилда, где 27 марта состоится поединок с англичанами. Матч начнется в 20.00 по киевскому времени.

Главный тренер нашей команды Александр Головко вызвал на матчи со Словенией и Англией 21-го исполнителя. В своей четвертой отборочной группе сине-желтые занимают третье место, имея равное количество очков с голландцами. Лидируют англичане, опережают двух ближайших преследователей на пять пунктов.

Напомним, что в финальную стадию молодежного первенства Европы 2019 попадут, кроме хозяина турнира, Италии, сильнейшие команды девяти квалификационных групп и два победителя плей-офф. Причем в стыковые матчи пробьются только четыре из девяти вторых команд, которые будут иметь лучшие показатели в поединках с первой, третьей, четвертой и пятой сборными групп.


Terrikon со ссылкой на ФФУ


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