Чемпионат Украины: Три по одному (ВИДЕО)  

Плей-офф
 
Финал
 
ДОНБАСС - КРЕМЕНЧУГ - 1-0
 
Матч №1
Фото Чемпионат Украины: Три по одному (ВИДЕО)
Воскресенье. Дружковка. ЛА "Альтаир". "Донбасс" - "Кременчуг" - 3:0. 16-я минута. Андрей ДЕНИСКИН открывает счет. Фото: hcdonbass.com
 
ДОНБАСС - КРЕМЕНЧУГ - 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
 
Голы: Денискин (Игнатенко), 15:25 - 1:0.  Мазур (Свищев), 36:50 - 2:0. Денискин (бол., Захаров, Лялька), 46:59 - 3:0.
 
«Донбасс» (Донецк): Дьяченко. Матвиенко - Александров, Луговой - Кузьмик - Коренчук; Игнатенко - Шпак, Лялька - Захаров - Денискин; Жовнир - Ордынский, Савченко - Коваленко - Костиков, Григорьев - Фирсов; Свищев - Мазур - Ворона.
 
«Кременчуг»: Власенко. Козачук - Толстушко, Бойков - Карпенко – Чернышенко; Грицких - Костюк, Алексанян-Петрович - Кривошапкин - Рубан; Горлушко - Савицкий, Чорный - Гриценко - Полищук, Наливайко, Ефимочкин - Шиманский - Сеник.
 
18 марта. Дружковка. ЛА «Альтаир».
 
Стартовала финальная серия чемпионата Украины (до четырех побед), в которой ожидаемо сошлись фавориты - уверенно проведший практически всю дистанцию «Донбасс и преодолевший в полуфинальном противостояний не самого простого соперника («Белый Барс» в супербитве) «Кременчуг», финишировавший в регулярном чемпионате третьим.
 
Первый финальный поединок прошел в Дружковке, Поддержать гостей из Кременчуга приехал, несмотря плохую погоду, фан-сектор в количестве 30 человек. С фаворитом - все ясно. Но это плей-офф, и «Кременчуг» заметно прибавил по сравнению с началом сезона.
 
Первый период команда Сергея Витера начала весьма активно, и казалось, что донетчане полностью завладели игровым преимуществом. Но надежен был в воротах кременчужан Виталий Власенко, и постепенно гости переместили игру к чужим воротам. Однако не использовали несколько хороших моментов. За 5 минут до конца периода нападающему «Донбасса» Андрею Денискину удалось реализовать сольный проход и открыть счет. 
 
Вторая двадцатиминутка прошла по сценарию первой - донецкий клуб не прекращал прессинговать, навязывая кременчужанам свою игру, гости опасно контратаковали. И все-таки водном из эпизодов Вадим Мазур воспользовался ошибкой в обороне команды Александра Савицкого и увеличил счет - 2:0. 
 
В заключительном периоде гости стали намного активнее играть в атаке и несколько раз  пытались размочить Богдана Дьяченко, однако голкипер «Донбасса» был надежен. В середине последней двадцатиминутки Денискину удалось оформить дубль - 3:0.
 
Вторая встреча «Донбасса» и «Кременчуга» состоится уже сегодня в Дружковке. А дальше - кременчугский «Айсберг»…
 
Александр САВИЦКИЙ, главный тренер «Кременчуга»:
 
- Не знаю, насколько сильной была разница в игре команд, но мы сегодня в обороне действовали не настолько надежно, как того требуют такие игры. Могли и больше пропустить.
Игра в большинстве в равной степени зависит от формы команды и того, что позволяет создать соперник. Сегодня «Донбасс» и Богдан Дьяченко отыграли хорошо. Все равно у нас были моменты, не так много, как в предыдущей серии, или в четвертьфинале, но были такие, которые нужно использовать. Но опять же - «Донбасс» хорошо отыграл в обороне.
 
Сергей ВИТЕР, главный тренер «Донбасса»:
 
- Это была хорошая игра, от ножа. Две команды бились, просто у нас было больше моментов. Опять же где-то нам не повезло - могли забросить еще. Но это плей-офф - забили три гола, пропустили ноль, идем дальше.
 
Мы не делали акцента на игре в меньшинстве, просто ребята бились, ложились под шайбу - это самое главное. При подготовке знали, что игроки «Кременчуга» сейчас мобильные и в хорошей форме - к этому были готовы.
 
Евгений БЕЛОЗЕРОВ, Спорт-Экспресс в Украине
 


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