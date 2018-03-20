Чемпионат Украины: Три по одному (ВИДЕО)  

Стартовала финальная серия чемпионата Украины (до четырех побед), в которой ожидаемо сошлись фавориты - уверенно проведший практически всю дистанцию «Донбасс и преодолевший в полуфинальном противостояний не самого простого соперника («Белый Барс» в супербитве) «Кременчуг», финишировавший в регулярном чемпионате третьим.
Первый финальный поединок прошел в Дружковке, Поддержать гостей из Кременчуга приехал, несмотря плохую погоду, фан-сектор в количестве 30 человек. С фаворитом - все ясно. Но это плей-офф, и «Кременчуг» заметно прибавил по сравнению с началом сезона.
Первый период команда Сергея Витера начала весьма активно, и казалось, что донетчане полностью завладели игровым преимуществом. Но надежен был в воротах кременчужан Виталий Власенко, и постепенно гости переместили игру к чужим воротам. Однако не использовали несколько хороших моментов. За 5 минут до конца периода нападающему «Донбасса» Андрею Денискину удалось реализовать сольный проход и открыть счет.
Вторая двадцатиминутка прошла по сценарию первой - донецкий клуб не прекращал прессинговать, навязывая кременчужанам свою игру, гости опасно контратаковали. И все-таки водном из эпизодов Вадим Мазур воспользовался ошибкой в обороне команды Александра Савицкого и увеличил счет - 2:0.
В заключительном периоде гости стали намного активнее играть в атаке и несколько раз пытались размочить Богдана Дьяченко, однако голкипер «Донбасса» был надежен. В середине последней двадцатиминутки Денискину удалось оформить дубль - 3:0.
Вторая встреча «Донбасса» и «Кременчуга» состоится уже сегодня в Дружковке. А дальше - кременчугский «Айсберг»…
Александр САВИЦКИЙ, главный тренер «Кременчуга»:
- Не знаю, насколько сильной была разница в игре команд, но мы сегодня в обороне действовали не настолько надежно, как того требуют такие игры. Могли и больше пропустить.
Игра в большинстве в равной степени зависит от формы команды и того, что позволяет создать соперник. Сегодня «Донбасс» и Богдан Дьяченко отыграли хорошо. Все равно у нас были моменты, не так много, как в предыдущей серии, или в четвертьфинале, но были такие, которые нужно использовать. Но опять же - «Донбасс» хорошо отыграл в обороне.
Сергей ВИТЕР, главный тренер «Донбасса»:
- Это была хорошая игра, от ножа. Две команды бились, просто у нас было больше моментов. Опять же где-то нам не повезло - могли забросить еще. Но это плей-офф - забили три гола, пропустили ноль, идем дальше.
Мы не делали акцента на игре в меньшинстве, просто ребята бились, ложились под шайбу - это самое главное. При подготовке знали, что игроки «Кременчуга» сейчас мобильные и в хорошей форме - к этому были готовы.
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