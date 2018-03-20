Чемпионат Украины: Три по одному (ВИДЕО)  

Плей-офф

Финал

ДОНБАСС - КРЕМЕНЧУГ - 1-0

Матч №1

Воскресенье. Дружковка. ЛА "Альтаир". "Донбасс" - "Кременчуг" - 3:0. 16-я минута. Андрей ДЕНИСКИН открывает счет. Фото: hcdonbass.com

ДОНБАСС - КРЕМЕНЧУГ - 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Денискин (Игнатенко), 15:25 - 1:0. Мазур (Свищев), 36:50 - 2:0. Денискин (бол., Захаров, Лялька), 46:59 - 3:0.

«Донбасс» (Донецк): Дьяченко. Матвиенко - Александров, Луговой - Кузьмик - Коренчук; Игнатенко - Шпак, Лялька - Захаров - Денискин; Жовнир - Ордынский, Савченко - Коваленко - Костиков, Григорьев - Фирсов; Свищев - Мазур - Ворона.

«Кременчуг»: Власенко . Козачук - Толстушко, Бойков - Карпенко – Чернышенко; Грицких - Костюк, Алексанян-Петрович - Кривошапкин - Рубан; Горлушко - Савицкий, Чорный - Гриценко - Полищук, Наливайко, Ефимочкин - Шиманский - Сеник.

18 марта. Дружковка. ЛА «Альтаир».

Стартовала финальная серия чемпионата Украины (до четырех побед), в которой ожидаемо сошлись фавориты - уверенно проведший практически всю дистанцию «Донбасс и преодолевший в полуфинальном противостояний не самого простого соперника («Белый Барс» в супербитве) «Кременчуг», финишировавший в регулярном чемпионате третьим.

Первый финальный поединок прошел в Дружковке, Поддержать гостей из Кременчуга приехал, несмотря плохую погоду, фан-сектор в количестве 30 человек. С фаворитом - все ясно. Но это плей-офф, и «Кременчуг» заметно прибавил по сравнению с началом сезона.

Первый период команда Сергея Витера начала весьма активно, и казалось, что донетчане полностью завладели игровым преимуществом. Но надежен был в воротах кременчужан Виталий Власенко , и постепенно гости переместили игру к чужим воротам. Однако не использовали несколько хороших моментов. За 5 минут до конца периода нападающему «Донбасса» Андрею Денискину удалось реализовать сольный проход и открыть счет.

Вторая двадцатиминутка прошла по сценарию первой - донецкий клуб не прекращал прессинговать, навязывая кременчужанам свою игру , гости опасно контратаковали. И все-таки водном из эпизодов Вадим Мазур воспользовался ошибкой в обороне команды Александра Савицкого и увеличил счет - 2:0.

В заключительном периоде гости стали намного активнее играть в атаке и несколько раз пытались размочить Богдана Дьяченко, однако голкипер «Донбасса» был надежен. В середине последней двадцатиминутки Денискину удалось оформить дубль - 3:0.

Вторая встреча «Донбасса» и «Кременчуга» состоится уже сегодня в Дружковке. А дальше - кременчугский «Айсберг»…

Александр САВИЦКИЙ, главный тренер «Кременчуга»:

- Не знаю, насколько сильной была разница в игре команд, но мы сегодня в обороне действовали не настолько надежно, как того требуют такие игры . Могли и больше пропустить.

Игра в большинстве в равной степени зависит от формы команды и того, что позволяет создать соперник. Сегодня «Донбасс» и Богдан Дьяченко отыграли хорошо. Все равно у нас были моменты, не так много, как в предыдущей серии, или в четвертьфинале, но были такие, которые нужно использовать. Но опять же - «Донбасс» хорошо отыграл в обороне.

Сергей ВИТЕР, главный тренер «Донбасса»:

- Это была хорошая игра , от ножа. Две команды бились, просто у нас было больше моментов. Опять же где-то нам не повезло - могли забросить еще. Но это плей-офф - забили три гола, пропустили ноль, идем дальше.

Мы не делали акцента на игре в меньшинстве, просто ребята бились, ложились под шайбу - это самое главное. При подготовке знали, что игроки «Кременчуга» сейчас мобильные и в хорошей форме - к этому были готовы.