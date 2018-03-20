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НБА: Топ-10 моментов игрового дня Национальная баскетбольная ассоциация представила десятку лучших моментов прошедшего игрового дня регулярного чемпионата. Вашему вниманию моменты с участием Ноа Вонле (Чикаго), Леброна Джеймса (Кливленд), Кристиано Фелисио и Антонио Блэкени (оба - Чикаго), Винса Картера (Сакраменто), Янниса Адетокунбо (Милуоки), Эдриса Адебайо (Майами) и Виктора Оладипо (Индиана). Напомним, что сегодня в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись восемь матчей регулярного чемпионата. Индиана - Лейкерс - 110:100 (29:37, 28:22, 35:21, 18:20)

Кливленд - Милуоки - 124:117 (26:25, 38:32, 29:28, 31:32)

Филадельфия - Шарлотт - 108:94 (21:18, 28:38, 32:14, 27:24)

Бруклин - Мемфис - 118:115 (32:31, 33:32, 22:31, 31:21)

Майами - Денвер - 149:141 (36:37, 28:26, 28:28, 26:27, 10:10, 21:13)

Нью-Йорк - Чикаго - 110:92 (19:18, 28:19, 36:30, 27:25)

Сан-Антонио - Голден Стэйт - 89:75 (30:21, 19:20, 12:22, 28:12)

Сакраменто - Детройт - 90:106 (21:25, 23:19, 22:29, 24:33)/

Terrikon

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