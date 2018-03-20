Роналду признали лучшим игроком года в Португалии. Футбол
Нападающий мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду второй год подряд получает награду лучшему футболисту Португалии-2017.
33-летний форвард выиграл борьбу у хавбека "Манчестер Сити" Бернардо Силвы и стража ворот "Спортинга" Руя Патрисиу.
Напомним, в минувшем году Роналду выиграл Лигу чемпионов, Примеру, клубный чемпионат мира, а также Суперкубки Европы и Испании. Все эти достижения позволили CR7 взять очередной "Золотой мяч".
Отметим, что довольно ударным для португальца получился и старт этого года: 21 гол в 13 встречах во всех турнирах. Кроме того, Роналду оформил очередной рекорд - стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, который выступая за одну команду наколотил 100 мячей.
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20.03.2018 12:14