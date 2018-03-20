Банкир возглавил Серию А. Футбол
Банкир Гаэтано Микчиче был избран президентом Лега Серия A. Он получил поддержку всех 20 команд Кальчо и заменил Маурицио Беретту, который ушел на пенсию почти год назад.
В этот период функции президента высшего эшелона итальянского футбола временно исполнял бывший президент местной федерации Карло Тавеккио, а затем президент Олимпийского комитета Италии Джованни Маладжо.
Маладжо был как раз тем человеком, который рекомендовал кандидатуру 67-летнего сицилийца на пост главы Серии А. Микчиче станет полноправным президентом только после выборов генерального директора и семи директоров, что может занять некоторое время. Наиболее вероятным кандидатом на должность гендиректора является Маладжо.
Гаэтано Микчиче является братом президента Сицилийской региональной ассамблеи Джанфранко (Forza Italy) и бывшего вице-президента "Палермо" Джуджлиемо.
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20.03.2018 12:13