Банкир возглавил Серию А. Футбол

Банкир Гаэтано Микчиче был избран президентом Лега Серия A. Он получил поддержку всех 20 команд Кальчо и заменил Маурицио Беретту, который ушел на пенсию почти год назад.

В этот период функции президента высшего эшелона итальянского футбола временно исполнял бывший президент местной федерации Карло Тавеккио, а затем президент Олимпийского комитета Италии Джованни Маладжо.

Маладжо был как раз тем человеком, который рекомендовал кандидатуру 67-летнего сицилийца на пост главы Серии А. Микчиче станет полноправным президентом только после выборов генерального директора и семи директоров, что может занять некоторое время. Наиболее вероятным кандидатом на должность гендиректора является Маладжо.

Гаэтано Микчиче является братом президента Сицилийской региональной ассамблеи Джанфранко (Forza Italy) и бывшего вице-президента "Палермо" Джуджлиемо.