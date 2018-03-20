Банкир возглавил Серию А. Футбол

Банкир Гаэтано Микчиче был избран президентом Лега Серия A. Он получил поддержку всех 20 команд Кальчо и заменил Маурицио Беретту, который ушел на пенсию почти год назад.

В этот период функции президента высшего эшелона итальянского футбола временно исполнял бывший президент местной федерации Карло Тавеккио, а затем президент Олимпийского комитета Италии Джованни Маладжо.

Маладжо был как раз тем человеком, который рекомендовал кандидатуру 67-летнего сицилийца на пост главы Серии А. Микчиче станет полноправным президентом только после выборов генерального директора и семи директоров, что может занять некоторое время. Наиболее вероятным кандидатом на должность гендиректора является Маладжо.

Гаэтано Микчиче является братом президента Сицилийской региональной ассамблеи Джанфранко (Forza Italy) и бывшего вице-президента "Палермо" Джуджлиемо.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Евгений МАКАРЕНКО: "В сборную не зовут, но я не отчаиваюсь". ФутболЕвгений МАКАРЕНКО: "В сборную не зовут, но я не отчаиваюсь". Футбол
Паралимпиада-2018: Молодо-золото. ФутболПаралимпиада-2018: Молодо-золото. Футбол
УХЛ: превью третьих полуфинальных поединков плей-оффУХЛ: превью третьих полуфинальных поединков плей-офф
Двукратный чемпион мира по боксу Аргильягос совершил побег из расположения сборной КубыДвукратный чемпион мира по боксу Аргильягос совершил побег из расположения сборной Кубы
"Динамо" - "Лацио" - 0:2: Некогда грустить. Футбол"Динамо" - "Лацио" - 0:2: Некогда грустить. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Бензема не готов пожать руку Вальбуэна. ФутболБензема не готов пожать руку Вальбуэна. Футбол
Динамо заполнит паузу двусторонкой. ФутболДинамо заполнит паузу двусторонкой. Футбол
Интер рассчитывает приобрести Стротмана. ФутболИнтер рассчитывает приобрести Стротмана. Футбол
Депай: Хочу быть лучшим футболистом в мире, но мне не хватает стабильностиДепай: Хочу быть лучшим футболистом в мире, но мне не хватает стабильности
В Нидерландах в следующем сезоне внедряют систему видео-рефери. ФутболВ Нидерландах в следующем сезоне внедряют систему видео-рефери. Футбол
Чех: Разговоры о будущем Венгера плохо сказываются на футболистахЧех: Разговоры о будущем Венгера плохо сказываются на футболистах
Леоненко: Шахтер должен был проходить Рому. ФутболЛеоненко: Шахтер должен был проходить Рому. Футбол
Хави: В Барселоне учат быть хорошим человеком. ФутболХави: В Барселоне учат быть хорошим человеком. Футбол
Швед: Это шаг вперед. ФутболШвед: Это шаг вперед. Футбол
Сачко: Нам не хватило мастерства. ФутболСачко: Нам не хватило мастерства. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости