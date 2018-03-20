Бензема не готов пожать руку Вальбуэна. Футбол

Нападающий "Реала" Карим Бензема довольно эмоционально отреагировал на слова полузащитника "Фенербахче" Матье Вальбуэна, который в одном из интервью заявил о своём желании пожать друг другу руки.

Форвард "сливочных" не готов мириться с экс-партнёром по сборной Франции, из-за скандала с которым был исключён из состава "трёхцветных".

- Держи свою руку при себе, - написал Бензема на своей страничке в Instagram.

Напомним, в конце 2015-го Вальбуэна обвинил Бензема в сговоре с мошенниками, которые угрожали опубликовать видео интимного содержания с участием Вальбуэна, если тот не выплатит необходимую сумму. В минувшем году суд признал 30-летнего футболиста невиновным, однако Дидье Дешам не спешит возвращать игрока в сборную.